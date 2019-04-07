AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana girdiği ve zaferle sonuçlandırdığı her seçim öncesi “oylar çalınıyor”, “sandıkta hile var”, “elektrikleri kesecekler, sandıkta hırsızlık yapacaklar” yalanlarıyla sandık provokasyonu yapan bir kısım medya, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez o yalanlara başvurmadı. Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri ve Fox TV, CHP’nin sandıklarda hırsızlık yaptığı belgelenmesine rağmen bu kez hırsızlığın üstünü örtüp, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görevini yapmasına engel olmaya dönük yayınlara başladı. Sandıktaki CHP hırsızlığının tespit edilmesi için AK Parti’nin yaptığı yasal başvuruları engellemeye çalışan Cumhuriyet, Sözcü ve Fox TV gibi CHP yandaşı medya, YSK’yı da usulsüzlükler açığa çıkmasın diye baskı altına almaya çalıştı.
Hırsızlığa örtbas CHP yandaşı medyadan!07.04.2019 13:56
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