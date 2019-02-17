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Hırsızların yöntemi şaşırttı! Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler

17.02.2019 12:36

Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı. Zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.


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