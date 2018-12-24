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Hırsızları durdurmak için kendi aracıyla hırsızların aracına çarptı

24 Aralık 2018, Pazartesi

Sultangazi’de iş yerinden akü çalmak isteyen hırsızları gören iş yeri sahibi, hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


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