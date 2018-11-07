Haberler Web TV Hırsızı tükürüğü yakalattı

Hırsızı tükürüğü yakalattı

07 Kasım 2018, Çarşamba

Adana’da gelin arabasının camını bujiyle kırarak hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi bujide bıraktığı tükürükten tespit edilerek yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları