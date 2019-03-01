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Hint pilot serbest bırakıldı

01.03.2019 18:58

Pakistan'da gözaltında tutulan Hintli pilot Varthaman Hintli yetkililere teslim edildi.


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