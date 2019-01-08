Hindistan’da tek gözlü buzağı şaşkınlığa yol açtı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin Bardhaman kentinde doğduğu ve yerel halk tarafından tek gözlü olması sebebi ile kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen buzağıya ait görüntü sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı. Hayvanın ağız kısmında da bazı problemlerin olduğu görülen videoda konuşan sahibi ise “O doğduğundan beri insanlar onu görmek için evime doluşuyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan bazı kullanıcılar bunun iki göz yerine tek göz oluşmasıyla doğuş anomalisi olarak bilinen Cyclopia hastalığı olduğunu belirtti. Bazıları ise bunun gerçek olamayacağını, bu görüntülerin fotoşop olabileceğini öne sürdü.
Hindistan’da tek gözlü buzağı şaşkınlığa yol açtı08 Ocak 2019, Salı
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