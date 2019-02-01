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Hindistan'da savaş uçağı düştü

01 Şubat 2019, Cuma

Hindistan'da Fransız yapımı Mirage süpersonik avcı tipi uçak ülkenin güney batısına düştü. Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü. Kaza sebebiyle uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.


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