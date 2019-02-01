Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'da Fransız yapımı Mirage süpersonik avcı tipi uçak ülkenin güney batısına düştü. Hindistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı test uçuşu sırasında Karnataka eyaletinde düştü. Kaza sebebiyle uçakta bulunan iki pilot yaşamını yitirdi.
Hindistan'da savaş uçağı düştü01 Şubat 2019, Cuma
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