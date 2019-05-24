Haberler Web TV Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 15 ölü

Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 15 ölü

24.05.2019 17:39

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları