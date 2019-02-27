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Hindistan - Pakistan arasındaki krizle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

27.02.2019 14:10

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz." dedi.


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