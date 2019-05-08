Hıncal Uluç: Galatasaray şampiyon olursa seneye küme düşer 08.05.2019 12:32

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90’A programında spor gündemini değerlendirdi. Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında konuşan usta gazeteci, Galatasaray hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç, ''Galatasaray'ın hele bir de şampiyon olursa yapacağı bir şey yok. Seneye küme düşer. Seneye bu hakemler olmaz.'' dedi.