Hillary Clinton'dan FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e yakın ilgi! Yemeğe davet etti 18.09.2019 10:01

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi. Clinton,FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'i yemeğe davet etti. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki FETÖ'cülere olan ilgisi devam ediyor.

FETÖ'NÜN EVLATLIĞINA YAKIN İLGİ

Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR

FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.