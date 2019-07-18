Hikmet Karaman: Deniz Türüç Galatasaray'a daha yakın 18.07.2019 16:53

Transfer piyasasında ismi sık sık gündeme gelen Deniz Türüç için flaş bir açıklama geldi. Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, A Spor'a yaptığı açıklamada, "En istekli takım Galatasaray. Bu işin bir an önce bitmesi lazım" ifadelerini kullandı.