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Hiç kimseye aldırmadı! Antalya'da şaşkına çeviren görüntü

10 Kasım 2018, Cumartesi

ANTALYA’nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı. Kuşların kafasını kestikten sonra aracına koyan kişi, olay yerinden ayrılırken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


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