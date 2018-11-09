Hiç gitmediği Avusturya'da trafik cezası yedi 09 Kasım 2018, Cuma

Samsun’da yaşanan 48 yaşındaki Muharrem Şengül, hiç gitmediği Avusturya’dan adresine 350 euroluk trafik cezası geldi. Türkiye ve Gürcistan çifte vatandaşı olan Muharrem Şengül, Samsun’da yaşamını sürdürüyor. Türkiye pasaportu ile en son 2010 yılında Libya’dan Türkiye’ye giriş yapan Şengül, Gürcistan pasaportu ile de en son 2014 yılında Türkiye’ye giriş yaparak bir daha yurt dışına çıkmadı. Şengül geçen gün Avusturya’dan evine gelen ceza kağıdı ile hayatının şokunu yaşadı. 350 euroluk trafik cezası yediğini gören Şengül, şaşkına döndü.