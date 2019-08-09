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HGK-82 operasyonel kullanıma hazır! Tüm testlerden başarıyla geçti

09.08.2019 22:41

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen HGK-82’nin operasyonel kullanıma hazır olduğu duyuruldu.


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