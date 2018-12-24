Heyecanına yenik düştü

ATV'nin fenomen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu yarışmacı ilk soruda heyecanına yeni düşerek elendi. İşte o anlar...
Heyecanına yenik düştü24 Aralık 2018, Pazartesi
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