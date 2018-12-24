Haberler Web TV Heyecanına yenik düştü

Heyecanına yenik düştü

24 Aralık 2018, Pazartesi

ATV'nin fenomen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu yarışmacı ilk soruda heyecanına yeni düşerek elendi. İşte o anlar...


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