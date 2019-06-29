Haberler Web TV Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

29.06.2019 15:45

Heybeliada'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor.


Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe ve Kartal'dan da itfaiye ekibi istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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