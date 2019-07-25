Hertha Berlin Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 25.07.2019 18:06

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin hazırlık maçının detayları merak ediliyor. Karşılaşmanın yayıncısı bilgisi belli oldu. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 FB Hertha Berlin hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

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Hertha Berlin Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, Audi CUP öncesinde son hazırlık maçını Hertha Berlin ile yapacak. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 FB Hertha Berlin hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Hertha Berlin - Fenerbahçe maçının detayları...

HERTHA BERLİN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Hertha Berlin ekibine konuk olacak. Hertha Berlin - Fenerbahçe maçı 25 Temmuz (bugün) Perşembe güün saat 19.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'Yİ SICAK HAVA TERLETTİ

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Havanın aşırı sıcak olması futbolcuları zorladı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrinde sürdürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı-lacivertli ekip basına açık olan bölümde sakatlık önleyici çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Öte yandan antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE, WOLFSBURG İLE 1-1 BERABERE KALDI

Avusturya Graz kampındaki Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kapfenberg Franz Fekete Stadyumun'da Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi yaptığı açıklamada, "İlk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" dedi.

Genç oyuncu Murat Sağlam ise yaptığı açıklamada, "İyi maçtı, iyi oynadık. Ben kendi performansından daha fazlasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor Allah'a şükür. Taraftar da benden memnun. Bugünkü (22 Temmuz) maçtan daha iyisini yapabilirim. Elimden geleni yapıyorum. Tüm oyunculardan daha fazlasını yapmalıyım, genç oyuncuyum. 10-15 yıllık futbolcu hayatım var. Çok çalışıp, elimden geleni yaparak formayı kapmak istiyorum. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim. Ben şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de (22 Temmuz) ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum, elimden geleni yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

HAZIRLIK MAÇI

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu öncesi hazırlık karşılaşmalarına çıkıyor.

Hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe-Boluspor: 0 - 2

22 Temmuz Pazartesi:

Fenerbahçe-Wolfsburg: 1 - 1

25 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Hertha Berlin

30 Temmuz Salı:

Fenerbahçe-Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Cagliari