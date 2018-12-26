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Herkes tatildeyken Fenerbahçeli Frey Samandıra tesislerinde antrenman yaptı

26 Aralık 2018, Çarşamba

Süper Lig'de devre arası tatilinde yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışına çıkarken, Fenerbahçe'nin sezon başıda FC Zürich'ten transfer ettiği 24 yaşındaki Michael Frey, Türkiye'de kalarak Samandıra tesislerinde antrenman yaptı. Frey o anları, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.


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