Süper Lig'de devre arası tatilinde yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışına çıkarken, Fenerbahçe'nin sezon başıda FC Zürich'ten transfer ettiği 24 yaşındaki Michael Frey, Türkiye'de kalarak Samandıra tesislerinde antrenman yaptı. Frey o anları, Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Herkes tatildeyken Fenerbahçeli Frey Samandıra tesislerinde antrenman yaptı26 Aralık 2018, Çarşamba
- 'Boksör' teyzeler kamerada
- Şişen batarya telefoncunun elinde patladı
- Herkes tatildeyken Fenerbahçeli Frey Samandıra tesislerinde antrenman yaptı
- Bayraktar Twitter'dan duyurdu! Rekor kırdı
- Sakarya'da bacanağı tarafından vurulan kişi öldü
- Başkan Erdoğan açıkladı: Saldırıyı başarıyla engelledik!
- Başkan Erdoğan: BM'de adalet diye bir şey yok!
- TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi
- İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı!
- Halk TV'den "Sarı Yelek"li çağrı
- Metin Akpınar: "Erdoğan ipe gidebilir ya da zehirlenerek ölebilir"
- Halk TV'de akılalmaz tehdit!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.