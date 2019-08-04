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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Sidney Mello aşk mı yaşıyor?

04.08.2019 11:22

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in, dizideki rol arkadaşı Akın Akınözü ile olan uyumu konuşulurken ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından 'Şuursuz Aşk' filmi için kamera karşısına geçmişti. Filmin çekimleri tamamlanmasının ardından güzel oyuncu soluğu Phuket'te aldı. Şahin, Phuket'te Breziyalı model Sidney Mello ile bir araya geldi.


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