Hercai'nin Reyyan Şadoğlu Ebru Şahin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 30.03.2019 15:32

ATV ekranlarında izleyiciden tam not alan Hercai kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı. Şimdi izleyiciler dizinin başrolü Ebru Şahin kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Ebru Şahin nereli ve kaç yaşında sorusunun yanıtı...

ATV ekranlarının yeni dizisi Hercai ilk iki bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken Hercai dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü kimdir sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Akın Akınözü kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ebru Şahin, son olarak Star Tv'de yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver gibi önemli isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer aldı ve dizide Burcu karakterini canlandırdı.

Ebru Şahin son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandırmaktadır.

REYYAN ŞADOĞLU HAKKINDA...

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.