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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı! Aslanbey Konağı'nda eğlenceli dakikalar!

01.06.2019 17:34

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai sezon finaliyle tatile girdi. Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, yayınlanan 12. bölümün ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımı hayranlarını şok etti. Her bölümde entrikalı dakikalar yaşanan Aslanbey Konağı, bu kez eğlenceli anlara sahne oldu.


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