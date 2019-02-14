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Hercai'nin 1.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Jehan Barbur'un seslendirdiği türkü uzak diyarlara götürdü!

14.02.2019 18:35

Atv'de Hercai rüzgarı esecek. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Hercai'nin yayınlanan ilk bölüm 2. fragmanı izleyiciyi derinden etkiledi. Tanıtımda, Jehan Barbur'un seslendirdiği türkü uzak diyarlara götürdü. İşte Hercai'nin tanıtımı...


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