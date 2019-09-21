Hercai'de Miran Aslanbey'e pusu sahnesi geceye damga vurdu! İşte nefes kesen o sahne - VİDEO 21.09.2019 14:30

Hercai fırtınası atv ekranlarında esmeye devam ediyor. Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,56 izlenme oranı ve % 22,22 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hercai'de Miran Aslanbey'in pusuya düşürülüp kurşunlanma sahnesi nefesleri kesti. İşte Hercai'de nefes kesen o sahne...