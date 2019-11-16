Hercai'de ateşli sahne! ''Ben sende tutuklu kaldım'' | Hercai 21. yeni bölüm sahne 16.11.2019 10:06

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai dizisi dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle nefes kesti! Hercai 21. son bölümde Miran tüm sevgisiyle Reyyan’ı iyileştirmeye çalışır. Yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkan dizide Miran ve Reyyan ''Ben sende tutuklu kaldım'' parçasını birlikte söylediler. İşte Hercai dizisinin yayınlanan 21. yeni bölümden özel sahne. Hercai dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.