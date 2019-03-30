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Hercai son bölümde çalan şarkı hangisi? Jehan Barbur - Gesi Bağları dinle

30.03.2019 13:05

ATV ekranlarının ilk bölümünden itibaren reyting rekortmeni olan dizisi Hercai izleyicilerden son bölümde de tam not aldı. Hercai dizisinde çalan "Gesi Bağları" türküsü gönülleri fethetti. "Gesi Bağları" türküsü hemen sosyal medyaya damgasını vurdu. "Gesi Bağları" türküsünü dinlemek için haberimize tıklayın...


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