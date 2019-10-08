Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu 08.10.2019 18:23

Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hercai oyuncusu Ebru Şahin Reyyan rolüyle dikkat çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'nin sezon finali yapmasıyla gözler Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu. Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, sevenleri tarafından ilgi odağı oldu. Dizideki Miran ile birlikte olay olan Reyyan'ın hayatı izleyiciyi ekrana bağladı. ATV'de ilk bölümünden itibaren olay yaratan Hercai dizisinin gözdesi Ebru Şahin memleketiyle sosyal medyaya gündem oldu. Peki Ebru Şahin nereli?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)