Hercai dizisi 'Hoş geldin' şarkısıyla mest etti!

Hercai dizisi (15 Mart) Cuma günü Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Uzun süredir merakla beklenen Hercai 1. bölüm ile izleyicinin gönlünü kazandı. Yeni dizi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in seslendirdiği 'Hoş Geldin' şarkısı izleyiciyi mest etti. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, haberimizin detayında Hercai 1. bölüm full izleyebilirler...
Hercai dizisi (15 Mart) Cuma günü Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Uzun süredir merakla beklenen Hercai 1. bölüm ile izleyicinin gönlünü kazandı. Yeni dizi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin'in seslendirdiği 'Hoş Geldin' şarkısı izleyiciyi mest etti. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, haberimizin detayında Hercai 1. bölüm full izleyebilirler...
HOŞ GELDİN
Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken...
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