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Hercai 6.yeni bölüm fragmanında Reyyan'ın başına silahı dayayan kim?

13.04.2019 13:38

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana fırtınalar estiren Hercai dizisi 5.son bölümün ardından yayınlanan 6.yeni bölüm fragmanı ile daha şimdiden nefesleri kesti. Miran ile Reyyan'ın bir intikamdan doğan aşklarının anlatıldığı Hercai'nin 6.yeni bölüm fragmanın Reyyan'ın alnına dayanan silahın başında kim var merak ediliyor. Miran'ın 'Ben hiç böyle olmamıştım' feryatları ise çok konuşulacak. İşte Hercai'nin sosyal medyanın gündemine düşen 6.yeni bölüm fragmanı.


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