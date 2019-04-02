Hercai 3. son bölümdeki yangın sahnesinden kamera arkası görüntüler! 02.04.2019 14:42

Son zamanların en çok ses getiren dizisi Hercai oldu. İzlenme oranlarıyla başarısını kanıtlayan yapım aynı zamanda Türkiye'nin son bir haftada en çok abone toplayan youtube kanalı olarak da iddiasını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hercai'nin 3. bölümündeki yangın sahnesiyle ilgili çok özel detayları getiriyoruz ekranlarınıza. işte o görüntüler...