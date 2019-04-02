Son zamanların en çok ses getiren dizisi Hercai oldu. İzlenme oranlarıyla başarısını kanıtlayan yapım aynı zamanda Türkiye'nin son bir haftada en çok abone toplayan youtube kanalı olarak da iddiasını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hercai'nin 3. bölümündeki yangın sahnesiyle ilgili çok özel detayları getiriyoruz ekranlarınıza. işte o görüntüler...
Hercai 3. son bölümdeki yangın sahnesinden kamera arkası görüntüler!02.04.2019 14:42
- Son dakika: İyi Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti
- Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de 1700 oy Cumhur İttifakı'na geçti
- Deniz Satar'ın RAP yaptığı video sosyal medyayı salladı
- Rusya'da patlama! Yaralılar var
- Hercai 3. son bölümdeki yangın sahnesinden kamera arkası görüntüler!
- Yerel seçimlerde Bağcılar'da da usulsüzlük tespit edildi! İşte belgesi
- Kartal'da çöken binada 3 şüpheli için 15 yıla kadar hapis istemi
- Müge Anlı son bölümde Zekai Turhal cinayetinde şoke eden gerçekler! (1 Nisan) Müge Anlı son bölüm izle
- Müge Anlı'da Ejder Gevrek hakkında şoke eden iddialar!
- Miraç Kandil'i duaları hangileri - Miraç Kandil'inde Peygamberimizin okuduğu dua!
- Batı medyası düşmanlığını gizleyemedi! Yerel seçim üzerinden algı oyunu yaptılar
- Hangi milletvekillerinin vekillikleri düştü? Meclis'teki milletvekili sayısı düştü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.