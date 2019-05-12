Haberler Web TV “Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı!

“Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı!

12.05.2019 00:34

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, yıllar önce FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de katıldığı bir programda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sıkça "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullanması sloganın fikir babası olduğunu ortaya çıkardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları