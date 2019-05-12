“Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı! 12.05.2019 00:34

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı. Firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun, yıllar önce FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de katıldığı bir programda ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda sıkça "Her şey çok güzel olacak" sloganını kullanması sloganın fikir babası olduğunu ortaya çıkardı.