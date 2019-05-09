"Her şey güzel olacak" başlığı ve gerçekler | Hepsi Gezi'den tanıdık 09.05.2019 23:32

YSK kararı sonrası CHP'nin linç kültürü, sanatçıların Gezi'de olduğu gibi tavır alması, sokağın provoke edilmeye çalışılması, Batı'nın Türkiye'nin içişlerine müdahale hevesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası yine bilindik manzaralar, örgütlenmeler ortaya çıktı. Bazı çevreler, kararın hukuk çerçevesi içinde alındığını unutmuş gibi davranmakta ısrarcı. İşte seçim sürecinde olanlar ve sonrasında yaşananlar...

