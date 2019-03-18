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HDP'yi ziyaret edecek misiniz sorusuna Mansur Yavaş'tan ilginç yanıt! Kim bu ajans?

18.03.2019 18:11

Zillet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında basın mensupları ile yaptığı toplantıda HDP ile ilgili sorulan soruya skandal bir yanıt verdiği ortaya çıktı. Basın mensupları tarafından sorulan "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna Yavaş'ın "Ajans karar verecek" cevabı tartışmalara neden oldu. Yavaş'ın bu yanıtı "Belediyeyi ajans mı yönetecek? Mansur Yavaş'ın kendi iradesi yok mu?" sorularını akıllara getirirken kamuoyundan büyük tepki çekti. Seçilirse Ankara'nın iradesini kimlere teslim edeceği merak konusu oldu.


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