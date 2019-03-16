HDP'ye mehter marşı şoku 16.03.2019 17:46

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Balıkesir’de partisinin mitinginde konuşma yaptığı sırada mehter marşı çaldı.

AK Parti ve MHP ittifakını yıkmak için Kandil'den gelen çağrıyla CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kuran HDP, Balıkesir'de düzenlediği mitingde mehter marşı şoku yaşadı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere aday çıkarmayarak CHP'yi destekleyeceğini açıklayan HDP, meydanlarda da halktan tokadı yemeye devam ediyor.

MEHTER MARŞI ŞOKU

HDP Eş Genel Başkanı Temelli Balıkesir'de partisinin mitinginde konuşma yaptığı sırada mehter marşı çaldı.