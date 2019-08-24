HDP'liler'den oğlu için eylem yapan anneye çirkin saldırı! 24.08.2019 14:51

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu için 3 gündür partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemine devam eden Hacire Akar ve ailesi ile HDP'liler arasında gerginlik meydana geldi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam" diyerek tepkisini dile getirdi.