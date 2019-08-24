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HDP'liler'den oğlu için eylem yapan anneye çirkin saldırı!

24.08.2019 14:51

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu için 3 gündür partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemine devam eden Hacire Akar ve ailesi ile HDP'liler arasında gerginlik meydana geldi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam" diyerek tepkisini dile getirdi.


Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi.
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