HDP'lilerden 'evlat nöbeti'ndeki Ayşegül Biçer'e skandal sözler! Acılı anne fenalık geçirdi (Video) 14.09.2019 14:48

Son dakika haberine göre Oğlu dağa kaçırıldığı için Diyarbakır HDP il binası önünde 12 gündür oturma eylemi yapan acılı anne Ayşegül Biçer ile HDP’liler arasında tartışma çıktı. HDP’liler Ayşegül Biçer’e “Allah belanızı versin” diyerek hakaret etti. Ayşegül ana, fenalık geçirdi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi sırasında polis ekipleri de HDP il binası girişi ile aileler arasında etten duvar örerken, sağlık ekipler ide hazır bekletiliyor. 12 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde bulunan Ayşegül - Rauf Biçer çifti çocukları Mustafa Biçer'den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

HDP'LİLERDEN SKANDAL SÖZLER

Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. HDP'liler Ayşegül Biçer'e "Allah belanızı versin" diyerek hakaret etti. Bu sözler üzerine Biçer fenalık geçirdi.

"TEHDİTLERE ALDIRMAYACAĞIZ"

Tehdit edildiklerini belirten Biçer, bu tehditlere aldırmayacaklarını söyledi. Biçer, "Bütün geride kalan gençler için de, inşallah gençler akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Aklınızı başınıza alın gençler, bu aileler sizin için buradalar. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.