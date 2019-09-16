HDP'liler yine acılı ailelere sataştı! 16.09.2019 11:10

Evlat nöbetinin 13. gününde HDP'lilerden bir skandal hareket daha geldi. Evladından haber alamayan ailelerin acılı bekleyişleri sırasında binaya giren HDP'liler, ailelere sataştı. Aileler oturdukları taburelerle karşılık vermek isteyince polis müdahale etti. Evladını geri isteyen acılı bir baba, duruma tepki göstererek, "Polisimize askerimize silah sıkan işte bunlardır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde evlatlarını beklemeye devam ediyorlar. Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarını bekleyen aile sayısı 34'e yükseldi.

Acılı aileler, evlat nöbetinin 14.gününde de HDP'lilerin sataşmasına maruz kaldı. HDP'liler, il başkanlığı binasına girerken ailelere sözlü olarak sataştı.

Canı burnunda olan aileler oturdukları taburelerle karşılık vermek isteyince duruma polis müdahale etti.

Evladından haber alamayan acılı bir baba, "Bir köpek dağa aldı, bir köpek de gelmiş burada havlıyor. Polisimize askerimize silah sıkan işte bunlardır" diye tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE 'KOLAY GELSİN' DİYEREK DALGA GEÇMİŞLERDİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in PKK'lılar tarafından kandırılarak kaçırılan çocukların HDP il binası önünde bekleyen acılı annelere "Kolay gelsin" diyerek binaya girmesi anneleri çileden çıkartmıştı. Çocuklarına hasret olan anneler, "Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de dalga geçiyorlar" diye isyan etmişti.