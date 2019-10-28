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HDP'li vekillere Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma!

28.10.2019 18:42

Son dakika haberine göre HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Remziye Tosun hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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