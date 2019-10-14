HDP'li vekillerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı! |Video 14.10.2019 18:16

Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi. Milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu bir grup HDP'li, pencereden polise sıcak su ile cam bardak, tahta ve çeşitli malzemeler attı.

PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplantı. Emniyet güçleri YPG/PKK'ya yönelik yürütülen operasyona tepki göstermek isteyen gruba izin vermedi, terör yandaşları polislere saldırdı.

BİNADA NE VARSA POLİSE ATTILAR

Emniyet güçlerinin HDP binası önüne set çekmesiyle terör yandaşları saldırıya geçti.

Bir süre sonra pencere önüne gelen HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise ellerine geçeni atmaya başladı. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan fırlattı.

HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.