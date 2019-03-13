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HDP'li vekillerden askere provokasyon

13.03.2019 16:56

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, seçim çalışmaları sırasında güvenlik güçlerini provoke etmeye çalıştı. HDP'li vekiller Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan'ın içinde bulunduğu HDP konvoyu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kimlik kontrolü için durduruldu. Mehmetçikler HDP'li vekillerin yola devam edebileceğini söyledi ancak milletvekilleri askerlere zorluk çıkardı. İşte o anlar...


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