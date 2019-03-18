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HDP'li vekiller Murat Çepni ve Serpil Kemalbay'dan skandal Zülküf Gezen provokasyonu

18.03.2019 17:05

Tekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı Zülküf Gezen'e destek olmak için İzmir Alsancak'ta provokasyon yapan HDP'li vekiller Murat Çepni ve Serpil Kemalbay'a polis izin vermedi.


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