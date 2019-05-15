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HDP'li vekiller Meclis'te kürsüyü işgal etti

15.05.2019 06:46

Uzun süredir toplanmayan Meclis'in dünkü oturumunda HDP'lilerin eylemi nedeniyle sert tartışmalar yaşandı.


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