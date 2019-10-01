73 günlük aranın ardından TBMM bugün yapılacak törenle yeniden iş başı yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis açılış konuşmasını yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. HDP'li vekiller Meclis'te İstiklal Marşı okunduğu sırada sessizliğe gömüldü. İşte o anlar...
HDP'li vekiller İstiklal Marşı'nı okumadı (Video)01.10.2019 15:43
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