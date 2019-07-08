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HDP'li vekile tokat gibi cevap: Savaş yok! Terörle mücadele var

08.07.2019 22:25

Diyarbakır'da araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz ve Dersim Dağ'ın aralarında olduğu gruba müdahalede bulunuldu. Savaşa karşı yürüdüklerini dile getiren HDP'li Ceylan'a cevap veren emniyet müdürü,"Bu ülkede bir savaş yok, terörle mücadele vardır." dedi.


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