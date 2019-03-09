HDP'li vekil Tayip Temel'den polise alçak saldırı 09.03.2019 13:05

Diyarbakır'da polis tarafından HDP il binasına dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. PKK elebaşı Öcalan için açlık grevine başlayan ve Leyla Güven’e destek veren HDP'nin Van Milletvekili Tayip Temel, polislere alçakça saldırdı ve yumruk atmaya çalıştı. Takım elbise giymiş bu teröriste sosyal medyadan tepki yağıyor: Biz millet olarak meclisimizde bu teröristleri istemiyoruz!