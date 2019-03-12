HDP'li vekil Pervin Buldan, aday göstermedikleri ilçelerde Millet İttifakı için oy istedi 12.03.2019 10:41

HDP'nin milletvekili Pervin Buldan, "Belediye başkanlığı adayı göstermediğimiz yerlerde halkımız demokratik güç birliklerine oyunu vermelidir. İstanbul'da demokratik işbirliğinin kazanması için her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, yerel seçimlerde CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yaptıklarını bu sözlerle itiraf etti. HDP'nin Millet İttifakı ile işbirliği bir kez daha gözler önüne serildi.