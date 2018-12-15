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HDP'li vekil Murat Çepni'den küstah "Gezi" tehdidi

15 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları işaret eden HDP'li vekil Murat Çepni, "Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." diyerek küstah tehditte bulundu.


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