HDP'li vekil Murat Çepni'den küstah "Gezi" tehdidi

Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları işaret eden HDP'li vekil Murat Çepni, "Gezi isyanı sizin bu politikalarınıza karşı çıkmıştı ve yeni Geziler yoldadır, korkmaya devam edin." diyerek küstah tehditte bulundu.
HDP'li vekil Murat Çepni'den küstah "Gezi" tehdidi15 Aralık 2018, Cumartesi
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