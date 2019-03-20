HDP'li Sezai Temelli'ye vatandaştan 'beka' sorunu şoku 20.03.2019 20:36

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, Siirt'in Eruh ilçesinde yaptığı mitingde seçmenleri tarafından şoku yaşadı. Temelli vatandaşa "bu ülkede beka sorunu var mı" şeklinde bir soru yöneltti. Vatandaşlar ise hep bir ağızdan "var" diye bağırdı. Aldığı cevap karşısında şaşkına dönen Temelli bunun üzerine, "Yok, bu ülkenin ne beka sorunu olacak" diyerek konuyu geçiştirdi. İşte doğruyu kendi seçmeninden duyan Temelli'nin o anki halleri...