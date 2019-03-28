HDP'li Sezai Temelli'en yerli silahlarla ilgili skandal açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, önceki gün katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarını diline doladı. Savunma sanayi için kaynak ayrılmasından rahatsız olan Temelli teröre göz açtırmayan milli silahlarla ilgili,"İHA'lar, SİHA'lar... Yok piyade tüfeği... Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma" diyerek skandal ifadeler kullandı.
HDP'li Sezai Temelli'en yerli silahlarla ilgili skandal açıklama28.03.2019 21:51
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