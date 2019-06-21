HDP’li seçmen şimdi ne yapacak? O mektup neden saklandı?

İmralı'dan gelen mektubun 2 gün boyunca HDP'nin elinde saklanmasını, yani bir anlamda "sansürlenmesini", sonra HDP Genel Merkezi’nden gelen "seçmenin kafasını karıştırıcı" yorumları, sonra İmralı'ya HDP'deki Türk solu ekibinden gelen itirazları nasıl okumak, nasıl anlamak gerekiyor? İşte bu soruları Profesör Burhanettin Duran, Hukukçu Mehmet Sarı ve Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu cevapladı.
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